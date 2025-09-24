Fatih'te beş katlı binada yangın çıktı

FATİH'te beş katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst kata ve binanın yanında bulunan ağaçlara sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Cibali Mahallesi Cibali Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst kata ve binanın yanında bulunan ağaçlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın sonrası binalarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.