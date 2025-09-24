Haberler

Fatih'te beş katlı binada yangın çıktı

Fatih'te beş katlı binada yangın çıktı
Fatih'te bulunan beş katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, üst kata ve çevredeki ağaçlara sıçradı. Itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü ve yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış sebebi üzerine inceleme başlatıldı.

FATİH'te beş katlı binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst kata ve binanın yanında bulunan ağaçlara sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Cibali Mahallesi Cibali Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek üst kata ve binanın yanında bulunan ağaçlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın sonrası binalarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
