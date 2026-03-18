Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fatih'te Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 16.00 itibarıyla Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri kullanılabilecek.

Kaynak: AA / İrem Demir
