Fatih'te bankadan para çalan soyguncunun kaçarken çarptığı kişi yaşadıklarını anlattı

Güncelleme:
Unkapanı Mahallesi'ndeki bir bankadan 112 bin lira çalan cerrahi maskeli soyguncu, kaçarken bir vatandaşa çarptı. Düşen parayı toplayan Yankaçar, olayı anlattı ve bankaya teslim etti.

Fatih'te bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan şüphelinin kaçtığı sırada çarptığı Kani Yankaçar, yaşadıklarını anlattı.

Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen ve yaklaşık 112 bin lira çalan soyguncunun koşarak kaçarken çarptığı Yankaçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, o sırada telefonla konuştuğunu aktardı.

Yankaçar, "Yanımdan geçerken hızla koştu. Ben de dönerek 'birader' diye bağırdım. Bağırmamla panik yapıp oradaki makinelere çarparak poşeti yırttı. O sırada poşetten para düşer düşmez ben de aldım topladım, bankaya teslim ettim. Bankadan para çaldığını bilmiyordum. Silahını görmedim ama cepleri doluydu." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Unkapanı Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, kaçarken bir vatandaşa çarparak silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürmüştü.

Düşen yaklaşık 80 bin lira, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edilmiş ve bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
