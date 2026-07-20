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Fatih'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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Fatih Kadırga Mahallesi'nde dört katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dar sokaklar nedeniyle müdahalede zorluk yaşanırken, bina sakinleri tahliye edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri dengesini kaybederek düştü ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih'te apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kadırga Mahallesi Şehsuvar Bey Çıkmazı'nda bulunan dört katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Semtteki sokakların dar olması sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta ve yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Yangın nedeniyle bina sakinleri tahliye edilirken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Alevlere müdahale ettiği esnada dengesini kaybedip düşerek yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerce söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
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