Fatih'te Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluştu

FATİH'TE AİLELER GAZZE İÇİN SABAH NAMAZINDA DUA ETTİ

Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, - FATİH'te 'Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor' çağrısıyla düzenlenen programda, İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla biraraya gelen yüzlerce kişi, sabah namazının ardından Gazze için dua etti.

Fatih'te 'Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor' çağrısıyla bir program düzenlendi. Gazze'de hayatını kaybedenler için Fatih Camii'nde düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cami içinde saf tutan cemaat, namazın ardından ellerini semaya kaldırarak hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar ve siviller için dua etti.

'FİLİSTİN İÇİN YARDIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Filistin halkına maddi ve manevi yardımların etkin bir şekilde devam ettiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Filistin'de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor; dünyanın gözü önünde, hemen burnumuzun dibinde. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. ve öyle bir amin diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin" şeklinde konuştu.