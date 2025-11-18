Fatih'te Aile İçi Zehirlenme: Baba ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

FATİH'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek'in ardından baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Servet Böcek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan vekaletle alındı. Cenaze toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.

Olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in cenazesi eşinin ve çocuklarının cenazelerinin defnedildiği aile kabristanında toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.