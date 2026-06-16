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Fatih'te 2 katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 2 katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te 2 katlı ahşap binanın çatısında tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, çatıda hasar oluştu. Can kaybı yaşanmazken, bina sakinlerinin panik anları cep telefonuyla kaydedildi.

FATİH'te 2 katlı ahşap binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından çatıda hasar oluşurken, bina içerisinde yaşananlar ve mahallelinin panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. İddiaya göre, çatıdaki onarım çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar ahşap çatıyı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. Bina içerisinde yaşananlar ve mahallelinin panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'KORKTUK, İTFAİYE YETİŞEMESEYDİ BİNA KOMPLE GİDECEKTİ'

Binada yaşayan Faik Tunç, "Kaynakçılar çatıyı tamir ediyordu. Kaynağın kıvılcımından bütün çatıyı alevler sardı. Bir alt katta yaşıyorum. Bina komple doluydu. Korktuk. İtfaiye yetişemeseydi bina komple gidecekti. Belki mahalle de gidecekti. Evlerin hepsi ahşap olduğu için alev tutuştuğu zaman her yeri sarıyor. Çok şükür can kaybı yok. Mal kaybı var. Geçmiş olsun, artık yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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