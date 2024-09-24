Fatih'te 7 Katlı Otelde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

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ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu