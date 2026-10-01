Fatih'te 3 kişi bir kişiye kemer ve yumruklarla saldırdı, o anlar kameraya kaydedildi

Fatih'te 3 kişi bir kişiye kemer ve yumruklarla saldırdı, o anlar kameraya kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te dün 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi bir kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı; kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Fatih'te 3 kişinin sokakta bir kişiyi darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Alemdar Mahallesi Molla Fenari Sokak'ta dün 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bir kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı.
Kavga çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
Kavga anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA