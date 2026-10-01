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Fatih'te 3 kişi bir kişiye kemer ve yumruklarla saldırdı, o anlar kameraya kaydedildi

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Fatih'te dün 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi bir kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı; kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fatih'te 3 kişinin sokakta bir kişiyi darbettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alemdar Mahallesi Molla Fenari Sokak'ta dün 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bir kişiye kemer, yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Kavga çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

Kavga anı, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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