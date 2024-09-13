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Fatih'te 3 Katlı Metruk Bina Çöktü, 1 Kişi Yaralandı

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Fatih'te Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina çöktü. Olayda yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı. İtfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Fatih'te, 3 katlı metruk binanın çökmesi sonucu yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.

Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki 3 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yoldan geçen 1 kişinin hafif yaralandığı, ilk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan birinin bulunmadığı kaydedildi.

Ekipler, olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel

istanbul İtfaiye Güncel Polis Yaşam Kaza

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