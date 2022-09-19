Fatih'te 2 polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdükleri ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te 2 polis memuru kimlik kontrolü yaptıkları sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken, 1 polisin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırganların sabah saatlerinde Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı öğrenildi.

İstanbul'da 2 polisin vurulduğu olay gündeme bomba gibi düştü. Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı memurlar hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganlar ise halen aranıyor.

EVİ KANA BULAMIŞLAR

Öte yandan saldırganlarla ilgili ortaya çıkan bir bilgi ise herkesin kanını dondurdu. 2 saldırganın sabah saatlerinde İstanbul Başakşehir ilçesinde bir evi kana bulayıp 2 kişiyi öldürdükleri ve 2 kişiyi de yaraladıkları ortaya çıktı.

ÖLDÜRDÜĞÜ İKİ KİŞİDEN BİRİ YENGESİ

Saldırganlardan G.G.'nin yengesi Güllü Güler'i ve 28 yaşındaki Ergül Maden'i öldürdüğü, Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlenirken, motosikletle kaçtıkları sırada polislerin kontrolüne takıldıkları öğrenildi. Kimlik soran polislere ateş açan G.G. ve yanındaki kişi kimlik soran polislere ateş açtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

"POLİSLER KİMLİK İSTERKEN ÜZERLERİNE ATEŞ ETTİLER"

Olay sonrası yaşananları anlatan görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlar da kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlar da ateş etti" ifadelerini kullandı.

KAÇARKEN BİNDİKLERİ TAKSİCİ KONUŞTU

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınşehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi. Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.