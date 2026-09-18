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Fatih'te 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli adliyede

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Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuruosmaniye Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi daha yakaladı ve gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Soruşturmada şüphelilerden birinin olayda kullandığı silahı Yenikapı açıklarında denize attığı belirlendi.

Silah, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından su altında yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nuruosmaniye Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışma yapmıştı.

Yapılan çalışmada, silahla yaralanan A.A. (30) ve K.A'nın (27) olay yerinde hayatını kaybettiği, E.A. (19) ve B.S'nin (33) ise yaralandığı tespit edilmişti.

İncelemede, döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen kişiler ile iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma yaşandığı ve ardından olayın meydana geldiği anlaşılmıştı.

Polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) gözaltına alınmıştı. Ekipler, çalışmaların devamında 1 kişiyi daha yakalamıştı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve sahte dolar ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA
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