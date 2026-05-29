Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi vatandaşlarca ziyaret edildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren türbe ve çevresine gelen vatandaşlar burada zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Ziyaret edenler arasında aileler de yer alırken Fatih'in kabri başında dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

"Biz, Fatih'in torunlarıyız"

Ziyaretçilerden Halis Açıkgöz, AA muhabirine, bugünün kendileri için onurlu bir gün olduğunu dile getirdi.

Açıkgöz, "Dünya tarihine damgasını vurmuş liderimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul'un fethini gerçekleştirerek bizlere armağan eden ulu lider. Biz, Fatih'in torunlarıyız." dedi.

"Fatih Sultan Mehmet'in o zamana göre çok ileri bir adam olduğunu düşünüyorum"

Göktuğ Bozkurt ise Fatih'in türbesini ziyaret ettiği için heyecanlı olduğunu anlattı.

Bozkurt, türbeye ilk defa geldiğini belirterek, "Tarih dersinde zaten öğretmenim bunları konuşuyordu. Fatih Sultan Mehmet'in o zamana göre çok ileri bir adam olduğunu düşünüyorum. Çok gurur verici bir şey. O zaman Bizans çok iyi savunmuş ama ona karşı gemileri karadan yürütmüş." diye konuştu.