Haberler

İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu çevresinde yapılmak istenen basın açıklaması yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Kaymakamlığı, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde yapılacak olan basın açıklamasının asayiş ve güvenlik nedenleriyle yasaklandığını açıkladı. Yasak, olağanüstü durumların önüne geçmek ve kamu düzenini korumak amacıyla alındı.

Fatih Kaymakamlığı, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla bugün yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlığın açıklamasında, ilçe sınırlarındaki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde saat 13.00 sıralarında basın açıklaması yapılacağına dair çağrıların gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre Valilikçe belirlenmiş toplantı ve basın açıklaması alanlarından olmadığından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet edebileceği, basın açıklaması yapılacak yerin konsolosluk binası önü ve belirtilen yerde turist ve vatandaş yoğunluğunun olması sebebiyle insan ve araç trafiğini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklanması uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz