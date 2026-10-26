Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih Karagümrük'te kıraathane merdiveninden düşen 64 yaşındaki kişi hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Karagümrük'te bir kıraathanenin merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kıraathane sahibi ifadesinde, müşterisinin alkollü geldiğini iddia etti ve tuvalete giderken düştüğünü beyan etti; polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Fatih'te, bir kıraathanenin merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün gece, Karagümrük'teki bir kıraathanenin üst katından inen Sedat Asabi (64) dengesini kaybederek merdivenlerden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Asabi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kıraathanenin sahibi, polis ekiplerine verdiği ifadede, müşterisi Sedat Asabi'nin iş yerine alkollü geldiğini, burada da alkol almaya devam ettiğini iddia ederek, Asabi'nin tuvalete gitmek için merdivenlerden indiği sırada düştüğünü beyan etti.

Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Barselona'da can pazarı! Yolcu otobüsü dere yatağına uçtu, 83 kişi yaralandı

Bir anda kendilerini uçurumun dibinde buldular! 83 kişi yaralandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Belediye başkanı kendisini eleştiren vatandaşa saldırdı: “Seni geberteceğim!”

Belediye başkanı kendisini eleştiren vatandaşa saldırdı: “Seni geberteceğim!”
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

CHP'den sürpriz çıkışı! "Cumhurbaşkanı adayımız hazır"
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı

Maçın ortasında hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni

Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı

Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
'Mucize bitki' hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor

"Mucize bitki" hayatını kurtardı! Kilosunu 950 bin liraya satıyor
Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

Trump’ın “Gözden kaçırmak zor” dediği Nicki Minaj’ın eski hali