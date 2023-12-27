Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü 2023 Huzur Toplantısı Gerçekleştirildi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "2023 Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi.

Neslişah Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy, mahalle muhtarları, kurum temsilcileri ile personelleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili sunum yapıldı.

İlçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların anlatıldığı programda, suç oranının geçen seneye göre azaldığı kaydedildi.