Fatih Erkoç, Kuruçeşme Açıkhavada unutulmaz bir gece yaşattı

Her yaştan dinleyicinin akın ettiği gecede, Boğaz'da tam anlamıyla müzik resitali yaşandı. 'Ellerim Bomboş' ve 'Oynatmaya Az Kaldı' gibi şarkıları ile müzik dünyasına damga vuran Fatih Erkoç, eşsiz yorumuyla Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde en sevilen şarkılarını seslendirdi.

BOĞAZ'IN IŞIKLARI ALTINDA 'ANI'LARLA DOLU GECE!

Farklı müzik tarzlarını kedine özgü yorumuyla harmanlayan sanatçı; 'Ah Bu Hayat Çekilmez', 'Sarışınım', 'Osman Aga' gibi seçkin parçaların olduğu renkli repertuvarı ile dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

'Kör Kuyular', 'Anı' şarkılarıyla caz müzik tutkunlarını büyüledi. 'Avuç İçi', 'Elveda Tatlım' parçalarıyla da Boğaz'ın kıyısında nostalji rüzgarları estirdi.

Müzikseverler, gece boyunca süren coşkulu performansın tadını çıkarırken, Fatih Erkoç'un seslendirdiği şarkılarla unutulmaz anlar yaşadı.

Multi-enstrümantalist kimliğiyle bilinen ve şarkılarını seyircilerle birlikte söyleyen sanatçı, icra ettiği üflemeli çalgılarla geceye renk kattı.

Her biri müzik ziyafetine dönüşen performansıyla iki saat sahnede kalan Fatih Erkoç, dinleyicilerinin gönüllerinde iz bıraktı.