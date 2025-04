Fatih Erbakan: TBMM'nin Kuruluşu Tarihimizdeki Önemi

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu Meclis'in niçin ve nasıl kurulduğunu her yıl bir kere daha hatırlamakta ve bundan ders almakta fayda vardır. Bunun için de en iyi yol, bu Meclis'i kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm Anadolu'ya göndermiş olduğu çağrı metnine bakmaktır. Tamamen ahlaki ve manevi önceliklerle çok önemli bir açılışın Meclis için yapıldığını gösteren bu olay bize ders olmalıdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Emperyalist dış güçler 20. yüzyılın başında bütün insanlığı kendilerine tabii bir topluluk haline getirmek ve sömürebilmek maksadıyla hakkı ve adaleti savunan Osmanlı Devleti'ni parçalamayı ve ülkemizin insanlarını köle yapmayı amaçlamışlardı. Etkin mihraklar bu amaçlar doğrultusunda pek çok yöntem denedi. Savaşlardan sonra önümüze Sevr Anlaşması konuldu. Milletimiz o noktada 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek Sevr Anlaşması'nı yırtıp attı ve 1918'den itibaren 5 yıl süren İstiklal Savaşı'mızı yaptık. İstiklal Savaşı'mızın yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması 23 Nisan 1920'de toplanan TBMM ile mümkün olmuştur. Bu nedenle 23 Nisan çok önemli, tarihi bir gündür.

Bu Meclis'in niçin ve nasıl kurulduğunu her yıl bir kere daha hatırlamakta ve bundan ders almakta fayda vardır. Bunun için de en iyi yol, bu Meclis'i kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm Anadolu'ya göndermiş olduğu çağrı metnine bakmaktır. Tamamen ahlaki ve manevi önceliklerle çok önemli bir açılışın Meclis için yapıldığını gösteren bu olay bize ders olmalıdır. TBMM 105 yıl önce şu gayeler için kurulmuştur: Birincisi, ülkemizin bağımsızlığını temin etmek. İkincisi, bizi parçalayıp köle yapmak ve sömürmek isteyen güçleri ülkemizden kovmak. Üçüncüsü ülkemizde hak ve adalete dayanan adil bir yönetim ve düzen kurmak. Bu bakımdan TBMM'nin şu özelliklerini her zaman göz önünde bulundurmalı ve bunları daima gaye edinmeliyiz. Milletin özüne, kendine, tarihine ve inancına bağlılık. Milli iradeyi temsil, ona saygı ve bağlılık, çoğulcu temsil, fikir ve inanç hürriyeti, millete ve onun gücüne inanmak, her türlü güçlüğün ve imkansızlığın yenileneceğine inanmak, kaba kuvveti değil, hakkı ve adaleti üstün tutmak."