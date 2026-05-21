CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Erbakan: Demokrasilerde Çözüm ve Karar Mercii, Mahkemeler Değil Millettir, Sandığı Getirin
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP kurultayının iptali kararına tepki göstererek, siyasi belirsizliğin çözümünün seçim olduğunu belirtti.
(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, istinafın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir. Siyasi belirsizlikten çıkış, ancak seçimle mümkündür; geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin" dedi.
Erbakan, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:
"Siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz. Demokrasilerde çözüm ve karar mercii, mahkemeler değil millettir. Siyasi belirsizlikten çıkış, ancak seçimle mümkündür; geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin"