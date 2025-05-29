Fatih Erbakan: Kişiye Özel Anayasaya Karşıyız

Fatih Erbakan: Kişiye Özel Anayasaya Karşıyız
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, anayasa değişikliği konusunda kişiye özel bir düzenlemeye karşı olduklarını ifade etti. Daha demokratik bir anayasa yapılmasında destek vereceklerini belirten Erbakan, af düzenlemesi konusunda ise insani boyutun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçilmesini sağlamak ve bu seçilmesini de kolaylaştırmaya yönelik bir anayasa yapılmak isteniyorsa bu noktada kişiye özel anayasa olmayacağı ve bu nedenle karşı olacağımızı ifade etmek isterim" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde görüştü. İki lider ve heyetler arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Erbakan şunları kaydetti:

"Yakın zamanda gerçekleştirdikleri Kuzey Irak'taki ziyaretiyle ilgili sağ olsunlar geniş bir bilgilendirmede bulundular. Bununla beraber tabii ki 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı müzakerede bulunduk ve Türkiye'nin genel olarak dış politikasıyla ilgili de hem güncel dış politika hem de kendilerinin yönetimde olduğu dönemdeki yapmış olduğu uygulamalarla ilgili gerçekten istifade edeceğimiz bilgiler sundular. Bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Heyetine ve kendisine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

"Daha demokratik anayasanın yapılması noktasında hiç kimsenin itirazı olamaz"

Yeni anayasa konusunda yürütülen tartışmalara değinen Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada 12 Eylül döneminden kalan bir anayasanın değiştirilmesi, daha demokratik, özgürlükçü, hukuku üstün tutan insan haklarını daha da ön plana alacak olan bir anayasanın yapılması noktasında zaten hiç kimsenin itirazı olamaz. Zaten çok seferler değişime uğramış ve bir yamalı bohça haline gelmiş bir anayasayla karşı karşıyayız. Bu noktada değişiklik ve düzeltme yapılabilir. Kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesine yönelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden güçlendirilmesine yönelik, mevcut başkanlık sisteminin daha demokratikleştirilmesine yönelik atılacak adımlarda biz de elbette ki destek oluruz. Kişiye özel bir anayasa yapılmak isteniyorsa, Sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçilmesini sağlamak ve bu seçilmesini de kolaylaştırmaya yönelik bir anayasa yapılmak isteniyorsa bu noktada kişiye özel anayasa olmayacağı ve bu nedenle karşı olacağımızı ifade etmek isterim.

"Katillerin, çocuk istismarcılarının affedilmesi gibi bir tasarı olursa buna tabiki karşı çıkacağımızı ifade etmek isterim"

Türkiye'de tutuklu ve hükümlü sayısı 400 binin üzerine çıkmış durumda. Bununla ilgili daha önceki açıklarımızda ifade ettiğimiz husus, İngiltere gibi bir ülkede 90 bin civarında tutuklu ve hükümlü varken, Türkiye'de 400 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olması gerçekten düşündürücü. Cezaevlerinde şu anda vardiya ile yatakların paylaşıldığını, 8'er saatlik aralarla 3 vardiya ile yataklarının kullanıldığını çok ciddi bir yoğunluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir af düzenlemesinin yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak burada katillerin, çocuk istismarcılarının, uyuşturucu tacirlerinin, tecavüzcülerinin, mafyatik unsurların affedilmesi gibi bir tasarı olursa buna tabiki karşı çıkacağımızı ifade etmek isterim. Ancak insani boyut göz önünde bulundurularak bir adım atılırsa yaşlıların, engellilerin, hastaların, hamilelerin affedilmesi gibi bir usül olacak bununla ilgili destek olacağımızı belirtmek isterim."

Kaynak: ANKA / Güncel
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