(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kamu Mühendisleri Platformu ve Kamu Avukatları Platformu yöneticileriyle görüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kamu Mühendisleri Platform ve Kamu Avukatları Platformu üyeleriyle partisinin Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Parti'nin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin, şu açıklama yapıldı:

"Kamu Mühendisleri Platformu'ndan Müh. Cihan Onur Akbaba, Pınar Kubaşık ve Kamu Avukatları Platformu Başkanı Av. Feyyaz Selvi ve beraberlerindeki heyet, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ı ziyaret etti."

Kaynak: ANKA