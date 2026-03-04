Haberler

Fatih Erbakan'dan İran'ın Ankara Büyükelçisi Zadeh'e Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İran'ın Ankara Büyükelçilği'ni ziyaret ederek, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini iletti ve taziye defterini imzaladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Sayın Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'i ziyaret ederek, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için başsağlığı dileklerimizi ilettik ve açılan taziye defterini imzaladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

En ağır saldırı başladı! Şehirde dört bir yanı vuruyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.