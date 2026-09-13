Fatih Erbakan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Tüm evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere başarı diledi.

Fatih Erbakan, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA