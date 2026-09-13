Haberler

Fatih Erbakan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Tüm evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum

Fatih Erbakan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı: Tüm evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere başarı diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere başarı diledi.

Fatih Erbakan, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan, "Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

İstanbul'daki katliam gibi kaza anbean kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı

Bu iş başka bir boyuta gidiyor! Tam 38 maç oldu
Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Kötü haber! Fenerbahçe maçı öncesi şanssızlıkları bitmiyor
Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

Cumhur İttifakı'nda tartışma yaratacak çıkış: MHP birinci parti olmalı
AfD'nin zaferi sonrası Alice Weidel'den Avrupa'yı karıştıracak açıklamalar: Paralarımızı geri istiyoruz

Seçim zaferi sonrası fitili ateşledi! Sözleri Avrupa'yı karıştırdı
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi

Dönme dolapta skandal görüntü! Patronunun telefonuyla şoke oldu
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti