Fatih Erbakan'dan, MHP Lideri Bahçeli'ye "Öcalan" Tepkisi: "Kararı Aziz Milletimize Sorun, Referanduma Gidin"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a, "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsünün verilmesi önerisine tepki göstererek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın net görüşünü beyandan kaçındığı bu süreç, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla daha fazla yönetilemez. Bu nedenlerle çağrımızı yineliyoruz: Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "Barış Süreci Koordinatörlüğü" statüsünün verilmesi önerisine, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan'a kurucu önder diyerek çıktığı yolun sonunun kanaat önderliği olacağını söylemiştik. Sayın Bahçeli nihai önerisini bugün net bir dille seslendirdi: Abdullah Öcalan için 'Barış Süreci Koordinatörlüğü' önerdi. Terörsüz Türkiye'ye elbette evet diyoruz, ancak bu sürecin Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına, Ankara'da siyaset yapmasına indirgenmesini kabullenemiyoruz. Sürecin sonu başından bellidir. Hedef Öcalan'ı özgürleştirmek, Ankara'ya getirmektir. Belli ki kapalı kapılar ardında bazı sözler verilmiştir. Ancak…PKK, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediği gibi, çözümün reçetesi de Öcalan'a özgürlük değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın net görüşünü beyandan kaçındığı bu süreç, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla daha fazla yönetilemez. Bu nedenlerle çağrımızı yineliyoruz: Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin."

Kaynak: ANKA
