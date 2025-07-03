Fatih Erbakan'dan Leman Dergisi'ne Sert Tepki

Fatih Erbakan'dan Leman Dergisi'ne Sert Tepki
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayımlanmasını, 'alçakça bir saldırı' olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili kınama ifadelerini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Leman dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin, "Edepsiz bir derginin maalesef yapmış olduğu küstahça, alçakça bir saldırı söz konusu oldu." dedi.

Erbakan, bir otelde düzenlediği İl Başkanları Toplantısı öncesi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu dergide yayımlanan karikatür çizimine tepki gösterdi.

"Edepsiz bir derginin maalesef yapmış olduğu küstahça, alçakça bir saldırı söz konusu oldu. Efendimiz Hazreti Muhammed başta olmak üzere peygamberlerimize hakaret etmeye kalkan edepsiz bir dergiyle karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili tabii ki kınamamızı, lanetlememizi hemen olayın akabinde ifade ettik." diyen Erbakan, İslam coğrafyasının, her zaman olduğu gibi bugün de ateş çemberi içinde yer aldığına dikkati çekti.

Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Azgın terörist İsrail ve onun uşağı diyebileceğimiz Amerikan yönetimi maalesef gece gündüz durmadan bu saldırıları gerçekleştiriyor. Arz-ı mevud hayali doğrultusunda bu çalışmalara devam ediyor. Bu noktada rahmetli Erbakan Hoca'mızın ifadesini hatırlamamız lazım. 'Terbiye edilmemiş aygırlar bunlar' diyordu. Hukuk tanımıyor, adalet tanımıyorlar. Hiçbir insani değeri tanımıyorlar. ve meşhur tabiriyle 'Büyük şeytan Amerika', Trump döneminde de hukuksuz saldırılarını, siyonizme hizmetini ve İslam dünyasına, İslam alemine tecavüzlerini maalesef devam ettiriyor."

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kurulacak komisyonda yer alıp almayacaklarına ilişkin soru üzerine, henüz net olarak bir karar almadıklarını, istişareler sonucu karara varacaklarını dile getirdi.

Erbakan, yarın yapılacak Saadet Partisi ziyaretine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Bu ziyaret Genel Başkan Sayın Mahmut Arıkan Bey'e bir hayırlı olsun ziyareti ve Saadet Partisi camiasına da bir nezaket ziyareti olarak gerçekleşecek. Yeniden Refah Partisi olarak bütün siyasi partilerle görüşmelerimizi, istişarelerimizi, müzakerelerimizi yapıyoruz. Yarınki ziyarette de Türkiye'nin ve dünyanın, bölgenin gündemi ele alınacak. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak, bir değerlendirme yapılacak. Şu anda ittifakla ilgili herhangi bir çalışma, herhangi bir görüşme Saadet Partisiyle de diğer partilerle de yok. Ama tabii bu seçim yaklaştığı zaman olmayacak anlamına gelmez. Seçime yakın dönemde bu konular tekrardan masaya yatırılıp müzakere edilebilir."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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