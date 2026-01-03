Haberler

Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Venezuela Tepkisi:  "'dostum Trump'a, 'Kardeşim Maduro' İçin Tek Kelime Etmeyecek Misiniz?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye götürülmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermemesini eleştirdi. Erbakan, "Bir kınama bile yok mu? Laf olsun diye bile olsa, BM’yi göreve çağırmak yok mu? 'Dostum Trump'a, 'Kardeşim Maduro' için tek kelime etmeyecek misiniz" dedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Venezuela politikası 'gelişmeleri izlemekten' ibaret midir? Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü. Bir kınama bile yok mu? Laf olsun diye bile olsa, BM'yi göreve çağırmak yok mu? 'Dostum Trump'a, 'Kardeşim Maduro' için tek kelime etmeyecek misiniz?" ifadesini kullandı.

