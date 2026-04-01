Fatih Erbakan: Ay-Yıldızlı Formayı Gururla Taşıyan Kardeşlerimize Dünya Kupası Yolculuğunda Üstün Başarılar Diliyorum

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, A Milli Futbol Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Erbakan, paylaşımında, "Milli Takımımız Dünya Kupası'nda. Kosova karşısında alınan 1-0'lık kritik galibiyetle adını Dünya Kupası'na yazdıran A Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, Dünya Kupası yolculuğunda üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Başkan sevgilisiyle tatili çok tartışılmıştı! Evlilik itirafı olay
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...

Dünyaca ünlü isme ait gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Facia ucuz atlatılmış! Yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı