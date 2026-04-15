Fatih Erbakan: "Bu Çarpık Sistemi Kökünden Değiştireceğiz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş cinayetlerinin takipçisi olacaklarını belirtti ve çarpık sistemi değiştirme sözü verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van'da işlenen ve delilleri uzun süre örtbas edilen Rojin Kabaiş cinayetinin de, Tunceli'de yıllar önce işlenen ve ısrarlı kamuoyu takibine rağmen failleri gizlenen Gülistan Doku cinayetinin de takipçisiyiz. Haklının susturulduğu, güçlünün haklı sayıldığı bu çarpık sistemi kökünden değiştireceğiz. Rojinleri, Münevverleri, Gülistanları öldüren, parçalayan, gömen; faillerini koruyan, gizleyen bu çürümüşlüğe rıza göstermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
