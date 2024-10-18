Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan Bitlis'te Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Fatih Erbakan Bitlis'te Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başarılı olduğu Bitlis merkez ve ilçelerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Esnafla bir araya gelen Erbakan, halkla sıcak bir şekilde selamlaşarak, teşkilatlarına ve halka teşekkür etti.

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaret ve toplantılara katılmak amacıyla Bitlis'e geldi. Esnaf ziyareti yapan Erbakan, "Halkımızla, esnafımızla bir araya geldik. Güroymak ve Mutki ilçelerinde bildiğiniz gibi yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimiz çok ciddi bir başarı elde etti. Burada hem teşkilatımıza hem de halkımıza teşekkür ziyaretini gerçekleştirdik" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin başarı sağladığı Bitlis merkez ve ilçelerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Kent merkezindeki Ulu Camii meydanında vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Erbakan, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, 31 Mart yerel seçimlerinde Güroymak ve Mutki ilçelerinde parti olarak ciddi bir başarı elde ettiklerini belirterek, "İl başkanımız ve teşkilatımızla birlikte Bitlis merkezde de kısa da olsa bir ziyareti gerçekleştirdik. Cenabıallah hayırlı eylesin. Halkımızla, esnafımızla bir araya geldik. Buradan önce Güroymak'taydık. Güroymak'ta bildiğiniz gibi yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimiz çok ciddi bir başarı elde etti. Ziyaretlerimizde hem teşkilatımıza hem de halkımıza teşekkür ziyaretini gerçekleştirdik. İlk ziyaretimizi Güroymak ilçemize gerçekleştirdik. Bitlis merkezdeki programdan sonra da Mutki ilçemize geçeceğiz. Mutki, yerel seçimde Yeniden Refah Partimiz büyük bir başarı gösterdi, ciddi bir oy aldı. Orada da hem Mutki teşkilatımıza hem de halkımıza teşekkür ziyaretimizi yapacağız. Arkasından da belde belediyemiz Aydınlar Belediyesi'ne ziyarette bulunacağız. Programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ziyaretlerimizde en sıcak bir şekilde, en samimi bir şekilde bizleri bağrına basıyor bölge halkı. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Erbakan'ın, Mutki ve Adilcevaz ilçelerine yapacağı ziyaretlerin ardından da kara yoluyla Muş'a, oradan da uçakla Ankara'ya gideceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Politika Güncel Bitlis Yaşam Refah

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan çetesi soruşturması Mayıs 2023'te ihbarımızla başladı, hastanelerin birimlerine kapatma cezası uygulandı

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.