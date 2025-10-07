Haberler

Fatih Dönmez Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı

Fatih Dönmez Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yayımladığı kararnameyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Dönmez, Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görevine başladı ve kartal'da karşılandı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Dönmez, Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görevine başladı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararname ile görev yeri değişerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Fatih Dönmez için Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'nde karşılama töreni düzenlendi. Adliye girişinde çiçeklerle karşılanan Başsavcı Dönmez, Başsavcı vekilleri, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ve adliye personeliyle selamlaştıktan sonra odasına çıkarak çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
