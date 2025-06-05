Fatih Belediyesi'nden 'Avluda Sinema Günleri' Etkinliği

Fatih Belediyesi Davutpaşa Medresesi, yaz boyunca perşembe akşamları çeşitli gösterimlere ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli belgesel ve filmlerin yer aldığı "Avluda Sinema Günleri", yapımcı ve yönetmenlerle gerçekleştirilecek söyleşiler eşliğinde izleyicilerle buluşacak.

Bu ay Filistin konulu belgesellerin de gösterileceği "Avluda Sinema Günleri, 12 Haziran'da "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgesel filmiyle başlayacak.

Birleşmiş Milletler tarafından yasa dışı kabul edilen Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistin halkına yaşattığı sistematik işgali ve vahşeti, tanıklar ve failler gözünden çarpıcı görüntülerle gözler önüne seren "Kutsal İşgal", medrese avlusunda saat 20.00'de gösterilecek.

TRT World'ün yapımcılığını üstlendiği belgeselin ardından yönetmen Aslıhan Eker Çakmak'ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

Vicdan sahibi insanların hikayeleri izleyiciyle buluşacak

TRT'nin yapımcısı olduğu, Duygu Kepenek ve Bora Akarsel'in yönetmenliğini üstlendiği "Gazze'yi Görüyorum" (I See Gaza) belgeseli, 19 Haziran'da kitlesel katliamlara ve sistematik suçlara cesurca karşı duran vicdan sahibi insanların hikayelerini perdeye taşıyacak.

Cape Town sokaklarından uluslararası mahkeme salonlarına uzanan vicdani yolculuğu konu alan belgeselin gösteriminin ardından yönetmen Duygu Kepenek söyleşi yapacak.

Savaşın karanlığında yok olan bir neslin hikayesini gün yüzüne çıkaran "Gazze'nin Kayıp Çocukları" (Gaza's Missing) belgeseli de 26 Haziran'da gösterilecek.

Yapımcılığını TRT World, yönetmenliğini Zümrüt Sönmez'in üstlendiği belgesel gösterimi sonrasında yönetmen Sönmez, vicdanı olan herkes için bir çağrı ve tanıklık niteliği taşıyan belgeseli anlatacak.