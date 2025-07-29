Fatih Baz, Solhan Müftülüğüne Atandı

Fatih Baz, Solhan Müftülüğüne Atandı
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde vaiz olarak görev yapan Fatih Baz, Bingöl'ün Solhan ilçesi müftülüğüne atanarak göreve başladı. 1994 doğumlu Baz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bingöl'ün Solhan ilçesi müftülüğüne atanan Fatih Baz, göreve başladı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde vaiz olarak görev yapan Baz, kararnameyle Solhan Müftülüğüne atandı.

1994 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde doğan Baz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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