Fatih Balat'ta tarihi hamamda yangın!

Fatih Balat'ta bulunan tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. İlk müdahaleyi çevredekilerin hortumla yaptığı yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Vodina Caddesi'nde bulunan Tahta Minare Hamamı'nın arka kısmında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından hortumlarla yapıldı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi yapının bir bölümünde hasar meydana geldi.

Çevre sakini Ali Akarçay, "Bir buçuk saattir yangını söndürmeye uğraşıyorlar. Gördüğümüz bunlar başka bir şey yok. Hamamın arka tarafı, Balat Hamamı'nın arka tarafı diye söylüyorlar. Ama sağ olsunlar itfaiye zamanında geldi. İyi bir müdahale ile yangın sönmeye doğru gidiyor" dedi.