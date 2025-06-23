Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler
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Tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Altaylı'nın Youtube kanalına lisans alması için 72 saat süre verdi. Lisans alınmaması halinde kanala erişim engellenilecek.

Cumhurbaşkanı'na tehdit suçlamasıyla tutuklanan Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına lisans alması için RTÜK 72 saat süre tanıdı.

FATİH ALTAYLI TUTUKLANDI

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla Cumhurbaşkanını tehdit suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Altaylı, işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RTÜK'TEN ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALINA 72 SAAT SÜRE

Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten geldi. RTÜK, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına lisans alması için 72 saat süre tanıdı. Söz konusu süre içinde lisans alınmaması halinde Altaylı'nın Youtube kanalına erişim engellenebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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