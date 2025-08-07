Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube'daki kanalına da erişim engeli kararı verildi.

FATİH ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar uygulamaya konulmak üzere Bilgi Teknolojileri Kurumu'na(BTK) gönderildi.

3 EKİM'DE HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan Altaylı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame kapsamında ilk duruşmanın Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda 3 Ekim saat 10.00'da görülmesine karar verildi. Öte yandan Altaylı hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.