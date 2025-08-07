Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında 'erişim engeli' kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına erişim engeli getirildi.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube'daki kanalına da erişim engeli kararı verildi.

FATİH ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar uygulamaya konulmak üzere Bilgi Teknolojileri Kurumu'na(BTK) gönderildi.

3 EKİM'DE HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan Altaylı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame kapsamında ilk duruşmanın Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda 3 Ekim saat 10.00'da görülmesine karar verildi. Öte yandan Altaylı hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAdam Bey:

fatih bey suçsuzdur

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

DAHA ÖNCE OLMUŞTU HERŞEYİ KAPATTIĞINIZDA EN SONUNDA ÇANAKLAR YABANCI UYDUYA DÖNECEK O ZAMAN KİMSE RÜTÜKÜ MÜTÜKÜ TAKMAYACAK VPN DEN İNTERNETİ ENGELLEYEMİYECEKSİNİZ

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBasin:

Devlet bu boru degil

yanıt0
yanıt5
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Türkiye beni işe almalı. Türkçe bir YouTube kurabilirim. Yeteneklerim ve bilgilerim var.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBasin:

Fondaş ın fonuda kesildi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza

Trafikte skandal görüntüler! Yolu bırakıp kadını izlemeye başladılar
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.