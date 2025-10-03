Fatih Altaylı'nın Duruşması Ertelendi
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına tehdit içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşma, 26 Kasım'a ertelendi.
SOSYAL medya kanallarından paylaştığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza infaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü.
DURUŞMA 26 KASIM'A ERTELENDİ
Mahkeme gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 26 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel