Fatih Altaylı'nın "Başım kel mi diyeceksiniz o da olmayacak" sözleri Tunç Soyer'i güldürdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. İzmir'de yaptıklarını ve yapacaklarını anlatan Tunç Soyer, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çok konuşmadı.

KAHKAHA ATTI

Altaylı, Tunç Soyer'in "Bu arada 14 Mayıs Anneler Günü. Onu hatırladım" sözlerinin ardından "O zaman Meral Akşener aday olabilir. Ben de böyle bir şey sallamış olayım" dedi. Altaylı'nın bu sözlerinin adından stüdyoda gülme sesleri yükseldi. Soyer, Altaylı'nın "Bu arada 3 büyükşehir belediye başkanı arasında bir tek sizin adınız geçmiyor Cumhurbaşkanlığı için. Diyemezsiniz 'benim başım kel mi?' deseniz olmaz" sözleri üzerine kahkaha atarak "Ben bundan memnunum" dedi.

"ZİYARETTE ADAYLIK KONUŞULMAYACAK"

CHP'li belediye başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na yapacağı ziyarete ilişkin bir soruyu da cevaplayan Soyer "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmak üzere gidilmeyecek. Yarın genel başkanla konuşulacak. Kendi aramızda bazı sıkıntılar var, bunlar paylaşılmaya gidilecek.