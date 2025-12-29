Haberler

Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Güncelleme:
Ayşe GÜREL/ Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
