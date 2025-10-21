Haberler

Faslı Aktör Abdulkadir Mutaa 85 Yaşında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Uzun yıllar tiyatro, sinema ve televizyon kariyerine sahip olan Faslı aktör Abdulkadir Mutaa, 85 yaşında Kazablanka'da yaşamını yitirdi. Sanat camiasının önde gelen isimlerinden biri olarak anılan Mutaa, unutulmaz eserleriyle hatırlanacak.

Faslı aktör Abdulkadir Mutaa, uzun yıllar süren tiyatro, sinema ve televizyon kariyerinin ardından 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fas'ta yayın yapan Medi1 TV, Mutaa'nın Kazablanka şehrinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ekonomik Uyum, KOBİ'ler, Çalışma ve Yetkinlikler Bakanı Yunus Sekkuri de sosyal medya hesabından Mutaa için taziye mesajı yayınladı.

Sekkuri, Fas sanat camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Mutaa'nın, tiyatro, sinema ve televizyon alanının da sembol isimlerinden biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Sekkuri, Mutaa'nın Fas halkının hafızasından silinmeyeceğini ve önemli eserleriyle her zaman hatırlanacağını ifade etti.

Fas'ın batısındaki Kazablanka şehrinde dünyaya gelen Mutaa, sahnedeki kariyerine "Sahte Basın" isimli tiyatro oyunuyla başladı, televizyon ve beyaz perdeye aktarılan birçok eserde yer aldı.

Çeşitli dizilerde de rol alan Mutaa, aralarında uluslararası ödüller kazanan yönetmen Hamid Bennani'nin 1970 yapımı "Veşme" filmi ile "Tesavut" ve "el-Burak" filmlerinin de olduğu projelerde yer aldı.

Son yıllarda ilerleyen yaşı ve kötüleşen sağlık durumu sebebiyle ekranlardan uzak kalan Mutaa'nın Fas basınında "ölümcül bir hastalığa yakalandığı" yönünde haberler çıkmıştı.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
Haberler.com
500
