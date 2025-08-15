Fas ve Yemen'de Gazze İçin Büyük Protesto Gösterileri

Fas ve Yemen'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistinlilere destek için gösteri ve yürüyüşler düzenledi.

Sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu'nun çağrısıyla binlerce Faslı, Tetuvan, Tanca, Kazablanka, Taza ve Agadir'in de aralarında bulunduğu pek çok kentte sokağa indi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve izlediği aç bırakma siyasetini protesto eden göstericiler, "Öldürmeye, aç bırakmaya ve gazetecilerin hedef alınmasına hayır" "Filistin emanet, normalleşme ihanettir" yazılı pankartlar açtı.

Gösterilerde ayrıca İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in fotoğrafları taşıyarak sık sık "Selam sana ey Filistin" ve "Gazze yok edilirken sen neredesin?" şeklinde sloganlar atıldı.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürmesini kınayan Faslılar, insani yardımların derhal ulaştırılması çağrısı yaptı.

Yemen'de de binlerce kişinin katılımıyla Gazze yürüyüşleri

Yemen'de başkent Sana dahil 15 vilayette binlerce kişi İsrail'i protesto etmek için alanlara çıktı.

Husilerin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, "Gazze ile birlikteyiz: En vahşi soykırıma ve sinsi komplolara karşı direniş" sloganı atıldı.

Gösteriye katılan binlerce Yemenli, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasını talep eden ve uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösteren pankartlar ile Yemen ve Filistin bayrakları taşıdı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, gösterilerin Sana'nın yanı sıra ülkenin Hudeyde, Taiz, Saada ve ed-Dala şehirlerinde de düzenlendiğini aktardı.

Filistinli yetkililer, İsrail saldırılarının sivilleri hedef alarak toplu katliama ve zorla aç bırakmaya dönüştüğünü vurgularken, bölgede insani felaketin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkati çekiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi de yaralandı.