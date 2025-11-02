Fas ve Cezayir Sorunlarını Çözmek İçin Diyalog Çağrısında Bulundu

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, siyasi irade gösterilmesi durumunda Cezayir ile sorunların çözümüne bugün her zamankinden daha yakın olduklarını söyledi.

Burita, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı alması üzerine Fas'ın Kanal 2 televizyonuna açıklamada bulundu.

Fas ile Cezayir'in coğrafi ve tarihi ortaklıkları ?nedeniyle arabuluculuğa ihtiyaç duymadığını belirten Burita, "Ne Cezayir'i Fas'tan daha iyi kimse tanır ne de Fas'ı Cezayir'den. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz." ifadesini kullandı.

"Sorunların çözümü için iki ülke arasında doğrudan diyalog, her türlü arabuluculuktan daha iyidir, sadece siyasi iradeye ihtiyaç var." diyen Burita, siyasi iradenin olması durumunda bugün Cezayir ile sorunların çözümünün her zamankinden daha yakın olduğunu dile getirdi.

Fas Kralı 6. Muhammed de cuma akşamı yaptığı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların üstesinden gelmek ve "güven, kardeşlik ve iyi komşuluk temelinde yeni ilişkiler kurmak" için "kardeşçe ve samimi bir diyalog" başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Cezayir tarafından henüz bu çağrıya karşılık bir açıklama yapılmadı.

BMGK, dün, Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

15 üyeli konseyden 11 üye, karar lehine oy kullanırken Rusya, Çin ve Pakistan çekimser kaldı, Cezayir ise oy kullanmadı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.