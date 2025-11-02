Haberler

Fas ve Cezayir Sorunlarını Çözmek İçin Diyalog Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Cezayir ile yaşanan sorunların çözümüne siyasi irade göstermeleri durumunda daha yakın olduklarını ifade etti. Burita, iki ülke arasındaki doğrudan diyalogun arabuluculuklardan daha faydalı olacağını belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, siyasi irade gösterilmesi durumunda Cezayir ile sorunların çözümüne bugün her zamankinden daha yakın olduklarını söyledi.

Burita, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı alması üzerine Fas'ın Kanal 2 televizyonuna açıklamada bulundu.

Fas ile Cezayir'in coğrafi ve tarihi ortaklıkları ?nedeniyle arabuluculuğa ihtiyaç duymadığını belirten Burita, "Ne Cezayir'i Fas'tan daha iyi kimse tanır ne de Fas'ı Cezayir'den. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözebiliriz." ifadesini kullandı.

"Sorunların çözümü için iki ülke arasında doğrudan diyalog, her türlü arabuluculuktan daha iyidir, sadece siyasi iradeye ihtiyaç var." diyen Burita, siyasi iradenin olması durumunda bugün Cezayir ile sorunların çözümünün her zamankinden daha yakın olduğunu dile getirdi.

Fas Kralı 6. Muhammed de cuma akşamı yaptığı açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların üstesinden gelmek ve "güven, kardeşlik ve iyi komşuluk temelinde yeni ilişkiler kurmak" için "kardeşçe ve samimi bir diyalog" başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Cezayir tarafından henüz bu çağrıya karşılık bir açıklama yapılmadı.

BMGK, dün, Batı Sahra'daki BM barış gücü misyonunun (MINURSO) görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

15 üyeli konseyden 11 üye, karar lehine oy kullanırken Rusya, Çin ve Pakistan çekimser kaldı, Cezayir ise oy kullanmadı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher - Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.