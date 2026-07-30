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Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika kıyısına yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi

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Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunuldu.

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunuldu.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre düzensiz göçmenler, Ceuta kentine yakın, Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket etti.

Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen, yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahalede bulunuldu.

İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Ayrıca İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle 117 kişi sudan kurtarıldı.

İspanyol güvenlik güçleri, yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik etti.

Faslı yetkililer, İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi.

Kaynak: AA
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