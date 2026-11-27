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Fas'ta ülke genelinde yağışların azalmasının ardından camilerde yağmur duası yapıldı.

Namaz öncesinde yetkililerin de katılımıyla Faslılar, Rabat'ın Eski Şehir bölgesinden Hasan Camisi'ne yürüdü.

Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed, başkent Rabat'taki tarihi Hasan Camisi'nde düzenlenen yağmur duasına ve öncesindeki korteje katıldı.

Fas'ın çeşitli kent ve köylerinde de cami ve namazgahlarda yağmur duası yapıldı. Kur'an-ı Kerim ezberlemek için kullanılan levhaları taşıyan çocuklar da duaya katılarak yağmur yağması için dua etti.

Fas Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının açıklamasına göre, Fas Kralı 6. Muhammed ülke genelinde cuma günü yağmur duası yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA