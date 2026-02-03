Haberler

Fas'ta selden etkilenen Kasr el-Kebir kenti sakinlerinin yüzde 70'i tahliye edildi

Güncelleme:
Fas'ın kuzeyinde yer alan Kasr el-Kebir kentinde Lukus Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu kent sakinlerinin yaklaşık yüzde 70'i güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Tahliye işlemleri, ordunun desteğiyle gerçekleştiriliyor ve barınma merkezlerinin kapasitesi 40 bin kişiyi buluyor.

Fas'ın kuzeyindeki Lukus Nehri'nde su seviyesinin yağışların etkisiyle yükselmesi nedeniyle Kasr el-Kebir kenti sakinlerinin yüzde 70'inin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Kasr el-Kebir kentinde şiddetli yağışlardan zarar gören ve tehlike altında olan bölgelerde yaşayanların tahliye işlemleri ordunun da desteğiyle sürüyor.

Kasr el-Kebir Belediye Başkanı Muhammed es-Simu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden zarar gören ya da tehdit altında olanların tahliye edildiğini, bunun da kent sakinlerinin yaklaşık yüzde 70'ine tekabül ettiğini kaydetti.

Selden etkilenenlerin diğer şehirlerdeki akrabalarının yanına ya da barınma merkezlerine gittiğini ifade eden Simu, Fas makamlarının nakil işlemleri için araç temin ettiğini aktardı.

Simu, barınma merkezlerinin kapasitesinin 40 bin kişi olduğunu dile getirdi.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün çok sayıda bölgede şiddetli yağış uyarısı yapmış, Eğitim Bakanlığı da yağıştan etkilenecek bölgelerde 2-7 Ocak tarihlerinde eğitime ara verileceğini açıklamıştı. Ülkede aralık ve ocak aylarında şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas'ta, aralık ayından bu yana yaşanan yağışlarla ülkedeki barajlarda su rezervlerinin, Temmuz 2019'dan beri görülmeyen bir seviye olan 9,26 milyar metreküpe ulaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher - Güncel
