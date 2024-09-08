Üye Girişi
Haberler

Fas'ta sel felaketi: 4 ölü, 14 kayıp

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın güneydoğusundaki Tata eyaletindeki etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayboldu. Sellerin bölgedeki birçok köyü sular altında bırakması sonucu evler yıkıldı ve büyük hasar meydana geldi.

- Fas'ta sel felaketi: 4 ölü, 14 kayıp

RABAT - Fas'ın güneydoğusundaki Tata eyaletindeki etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi kayboldu.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta etkili olan şiddetli yağışlar felaketi de beraberinde getirdi. Ülkenin güneydoğusundaki Tata eyaletindeki selde ilk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti. Sellerin bölgedeki birçok köyü sular altında bırakması sonucu ise en az 14 kişi kayboldu. Yetkililer, Tata'nın Aoukerda köyünde 8 evin yıkıldığını belirtti. Sel sularının bastığı ev ve işyerlerinde büyük hasar meydana gelirken, çok sayıda araç akıntıya kapılarak sürüklendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğal Afetler Uluslararası Güncel Dünya Çevre Tata Fas

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı

 AK Partili Ensarioğlu açık açık itiraf etti: Bilip de söylemememiz gereken şeyler var

"Bilip de söylemememiz gereken şeyler var"
Ailedeki ilk şüpheli ölüm değilmiş! 'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar

'Merdivenden düştü' diyerek konuyu kapatmışlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hırvatistan Polonya CANLI izle! Hırvatistan Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsveç Estonya CANLI izle! İsveç Estonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsviçre İspanya CANLI izle! İsviçre İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? 8 Eylül Pazar Bulgaristan Kuzey İrlanda CANLI izle! Bulgaristan Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Dünya tarihi boyunca yaşamış canlı türlerinden yaklaşık yüzde kaçının soyu tamamen tükenmiştir? 8 Eylül Pazar 300 bin TL soru! 1799'da Napolyon'un Mısır'ı işgali sırasında tesadüfen bulunan ve eski Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan Rosetta Taşı, günümüzde nerededir? Slovakya Azerbaycan CANLI izle! Slovakya Azerbaycan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Danimarka Sırbistan CANLI izle! Danimarka Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray 8-3 Esenler Erokspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Esenler maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? Golleri kim attı? MAÇ SKORU! GS Esenler maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
title