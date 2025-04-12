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Fas'ta Küçük Uçak Kazası: 4 Yaralı

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Fas'ın Fes kentindeki Uluslararası Fes-Sayis Havalimanı'nda bir küçük uçağın pistten çıkarak duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazanın nedeni araştırılıyor.

Fas'ta küçük bir uçağın pistten çıkarak duvara çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fas Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Fes kentinde bulunan Uluslararası Fes-Sayis Havalimanında küçük bir uçağın pistten çıkarak duvara çarptığı belirtildi.

Kazada uçakta hasar meydana geldiği, mürettebattan 3 kişi ve olay yerinde 1 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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