Fas'ta Küçük Uçak Kazası: 4 Yaralı
Fas'ın Fes kentindeki Uluslararası Fes-Sayis Havalimanı'nda bir küçük uçağın pistten çıkarak duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazanın nedeni araştırılıyor.
Fas'ta küçük bir uçağın pistten çıkarak duvara çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fas Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Fes kentinde bulunan Uluslararası Fes-Sayis Havalimanında küçük bir uçağın pistten çıkarak duvara çarptığı belirtildi.
Kazada uçakta hasar meydana geldiği, mürettebattan 3 kişi ve olay yerinde 1 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel