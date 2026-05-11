Fas, kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı

Fas ordusu, 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaştığını, diğer asker içinse arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Cesedine ulaşılan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin, Fas ve ABD'ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucu askerin cesedinin tespit edilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı aktarıldı.

Cesedine ulaşılan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, cesedin askeri helikopterle ülkenin orta kesimindeki Gulmim kentinde bulunan Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna nakledildiği, ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2 ABD askerinin 2 Mayıs'ta Fas'ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu.

Fas ile ABD'nin ortaklaşa düzenlediği ve Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatları arasında gösterilen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla 27 Nisan'da başlamış, 8 Mayıs'ta sona ermişti.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub
