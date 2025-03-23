Fas'ta İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Fas'ın çeşitli kentlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşu "Fas Filistin'i Destekleme Cephesi" ve "Fas Destek ve Zafer Girişimi" tarafından düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesine tepki gösteren göstericiler, uluslararası toplumdan Filistin halkına acilen destek verilmesini istedi.

Filistin için özgürlük çağrısı yapılan eylemlerde Fas ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonist zulmetti ve kibirlendi, tufanla kırılacak", "Ey Müslümanlar, ey özgürler! Mescid-i Aksa bizi çağırıyor... Cevap veren var mı?", ve "Ey özgürler, her yerde! Ne Siyonizm ne de Amerika!" sloganları attı.

Göstericiler ayrıca ABD'nin İsrail'e verdiği desteği de protesto etti.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.