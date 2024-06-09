Fas'ta İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi

Fas'ta yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yaptığı katliamı protesto etti.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti'nin çağrısı üzerine Kazablanka şehrinde toplanan yüzlerce Faslı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarına ve Filistinli sivilleri hedef almasına tepki gösterdi.

İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 40 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına tepki gösteren göstericiler, ABD ve diğer Batılı ülkelerin İsrail'e desteğini kınadı.

Faslıların "Susmak yok, Gazze yok oluyor" sloganıyla düzenlediği gösteride, eylemciler Filistin bayrakları, Ebu Ubeyde ve Filistinli çocukların resimlerini taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, 6 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamıştı.

Saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını açıklamıştı.