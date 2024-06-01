Fas'ta Hint Keneviri Ürünlerinin Satışı Başladı

Fas'taki eczanelerde, besin takviyeleri ve kozmetikler de dahil olmak üzere Hint kenevirinden yapılan farmasötik ürünlerin satışına başlandı.

Fas Eczacılar Sendikaları Konfederasyonu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hint Keneviriyle İlgili Faaliyetleri Yasallaştırma Ulusal Ajansı'nın, ajans temsilcilerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Eczacılık Müdürlüğü ve eczacı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Konfederasyonun açıklamasında, toplantıda mutabakata varılan karara göre 1 Haziran'dan itibaren Hint kenevirine dayalı besin takviyeleri ve kozmetik ürünlerinin satışına resmi olarak başlanacağı, satışa sunulacak ürünlerin 9'unun besin takviyesi, 10'unun ise kozmetik olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ürünlerin başlangıçta sadece eczanelerde satılacağı, daha sonra üreticilerin, gerekli yasal standartları karşılamaları ve lisans almaları şartıyla kendi satış noktalarını açabileceği kaydedildi.

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarı 11 Mart 2021'de Bakanlar Kurulunda kabul edilmişti.

Fas ayrıca, 3 Haziran 2022'de Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımına yönelik bir "eylem planı" duyurmuş ve aynı yılın Temmuz ayında kenevirin kullanımını yasallaştıran bir yasa yürürlüğe girmişti.

Fas Hint Keneviriyle İlgili Faaliyetleri Yasallaştırma Ulusal Ajansından Aralık 2022'de yapılan açıklamada, Kasım 2023 sonuna kadar tıbbi ve endüstriyel kullanımlar için 609 lisans verildiği duyurulmuştu.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu, bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.